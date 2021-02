Nagorno-Karabakh: presidente azerbaigiano Aliyev, abbiamo consegnato tutti i prigionieri di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian ha consegnato tutti i prigionieri di guerra all’Armenia. Lo ha detto il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, nel corso di una conferenza stampa, parlando della situazione relativa agli accordi siglati dopo la cessazione delle ostilità in Nagorno-Karabakh lo scorso anno. "Abbiamo consegnato tutti i prigionieri di guerra prima di quanto ha fatto l'Armenia. Tutti quelli rimasti sono dei cospiratori. Le speculazioni dell'Armenia e di altri Paesi in merito sono inappropriate", ha detto Aliyev. Lo scambio di prigionieri e dei corpi delle vittime è uno dei termini previsti nella dichiarazione trilaterale siglata da Russia, Armenia e Azerbaigian lo scorso 9 novembre per porre fine al conflitto in Nagorno-Karabakh. (Rum)