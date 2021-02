Nagorno-Karabakh: presidente azerbaigiano Aliyev, accordo cessate il fuoco deve essere rispettato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo trilaterale firmato da Russia, Armenia e Azerbaigian il 9 novembre a Mosca sulla cessazione delle ostilità in Nagorno-Karabakh è in fase di attuazione e deve essere rispettato. Lo ha detto il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, secondo cui altrimenti l'Armenia si troverà in una situazione ancora più difficile. Aliyev ha definito quello che sta accadendo a Erevan una crisi politica. "Non interferiamo mai negli affari di altri Stati, specialmente in un momento così delicato", ha detto il presidente azerbaigiano. "Credo che, nonostante la situazione che si è creata in Armenia, la dichiarazione trilaterale verrà attuata. Altrimenti, l'Armenia finirà in una situazione ancora peggiore", ha aggiunto Aliyev. (Rum)