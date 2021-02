Francia: Istituto di statistica, nel 2020 Pil in calo dell'8,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 il Pil francese ha subito una contrazione dell'8,2 per cento, contro l'8,3 per cento precedentemente stimato. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee) francese, che ha rivisto al ribasso le previsioni. Nel quarto trimestre, il Pil è sceso dell'1,4 per cento, contro il -1,3 per cento previsto. L'attività economica alla fine dell'anno era del 4,9 per cento al di sotto dei livelli dell'ultimo trimestre del 2019. (Frp)