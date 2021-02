Roma: controlli lungo il Tevere, ritrovato in accampamento un uomo scomparso in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei controlli lungo la sponda del Tevere dalla zona Ostiense fino all'inizio della via del Mare la polizia ha individuato un piccolo riparo in legno al cui interno sono stati rintracciati un uomo e una donna romeni. Poco distante sono stati trovati anche due casotti in legno e lamiera occupati da un polacco. Dai successivi accertamenti è emersa una denuncia per la scomparsa di quest'ultimo, presentata dai suoi familiari nel paese di origine. L'uomo è stato messo in contatto con i familiari a cui ha spiegato le motivazioni del suo allontanamento e poi è stato accolto in un centro dei servizi sociali. Inoltre, nel corso delle verifiche sul fiume, è stato trovato anche un insediamento abusivo composto da tre casotti in legno e tre tende manufatte, occupato da quattro romeni ed un casotto in lamiera abitato da una coppia di romeni: uno di questi, è risultato avere precedenti. Nei suoi confronti è emersa anche una segnalazione Schengen relativa alla richiesta di accertamenti. Tutte le persone, tranne una che ha rifiutato la soluzione proposta dai servizi sociali, hanno trovato riparo in centri d'accoglienza. (Rer)