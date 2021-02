Georgia: economia segna contrazione dell'11,5 per cento annuo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia georgiana è diminuita dell'11,5 per cento a gennaio. Lo ha affermato Gogita Todradze, direttore esecutivo dell'Ufficio nazionale di statistica della Georgia. "Secondo i dati dichiarati delle imprese che pagano l'Iva, a gennaio, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, ci troviamo di fronte a una contrazione dell'11,5 per cento nell'economia georgiana", ha detto Todradze. Secondo il direttore esecutivo, a gennaio è stata registrata una diminuzione nelle seguenti attività: costruzione, trasporto e magazzinaggio, produzione, alloggio, arte, intrattenimento e ricreazione, attività immobiliari, elettricità, gas e riscaldamento, commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di automobili e motocicli. Parallelamente, è stata osservata una crescita nei settori dell'informazione e comunicazione, delle attività finanziarie e assicurative. Inoltre, a gennaio, il numero di nuove imprese registrate è stato pari a 2.835, il 23,3 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Rum)