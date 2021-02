Trasporto aereo: nel 2020 per Iag perdite per 6,9 miliardi per impatto Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea anglo-spagnola International Airlines Group (Iag) ha chiuso il 2020 con perdite pari a 6,9 miliardi di euro, rispetto ai 1,7 miliardi guadagnati nell'anno precedente. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", si tratta del peggior risultato di sempre per il gruppo che comprende (Iberia, British Airways, Level, Vueling Airlines y Aer Lingus) in un anno caratterizzato dalla pandemia del coronavirus durante il quale sono state imposte forti restrizioni alla mobilità in tutto il mondo. In un contesto di limitazione assoluta dell'offerta, la capacità di trasporto nel quarto trimestre è stata pari al 26,6 per cento del totale rispetto 2019. "I nostri risultati riflettono l'enorme impatto che Covid-19 ha avuto sulla nostra attività. Abbiamo preso misure efficaci per preservare e rafforzare la liquidità e ridurre la nostra base di costi", ha affermato l'amministratore delegato di Iag, Luis Gallego. (Spm)