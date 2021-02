Nagorno-Karabakh: presidente azerbaigiano Aliyev, per Baku il conflitto è un problema superato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto del Nagorno-Karabakh è una questione conclusa: per l’Azerbaigian questo problema è superato. Lo ha detto il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, nel corso di una conferenza stampa. "Ho parlato più volte di questo problema. Non voglio ripeterlo. Consiglio all'Armenia e al popolo armeno di parlare meno di questo problema, di non basare le proprie aspettative su vuote speranze. Questo problema dovrebbe essere fuori dall'agenda. Sollevare questo problema significa non servire la pace, ma il confronto", ha detto Aliyev. (Rum)