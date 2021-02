Usa: Covid, giudice boccia blocco degli sfratti decretato dai Cdc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice federale John Barker, presidente di una corte distrettuale del Texas, ha stabilito ieri, 25 febbraio, che un decreto per il blocco temporaneo degli sfratti emanato dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) come misura straordinaria nel contesto della pandemia di coronavirus è incostituzionale. Lo riferisce la stampa Usa. In una sentenza di 21 pagine, il giudice riconosce le ragioni di un gruppo di locatori e gestori di immobili che avevano intentato causa contro la moratoria voluta dai Cdc, sostenendo che quest'ultima ecceda i limiti dell'autorità del governo federale. "Nonostante persista la pandemia di Covid-19, altrettanto vale per la costituzione", ha scritto Barker, un giudice nominato dall'ex presidente Donald Trump. L'ordinanza dei Cdc, che era stata inizialmente emanata proprio dall'amministrazione Trump lo scorso settembre, vietava ai proprietari di immobili di sfrattare locatari che a causa della crisi pandemica non siano in grado di pagare i canoni di locazione, e che non dispongano di soluzioni abitative alternative. Il blocco degli sfratti era stato confermato dal Congresso, e più tardi dall'amministrazione del presidente Joe Biden (Nys)