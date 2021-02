Myanmar: prosegue lo sciopero dei funzionari civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di sostenitori della giunta militare che ha preso il potere in Myanmar lo scorso primo febbraio ha attaccato i manifestanti che protestavano contro il golpe, causando il ferimento di diverse persone. È successo ieri, 25 febbraio, a Yangon, principale città del Paese, dove secondo l’emittente turca “Trt” i disordini di questi giorni stanno contribuendo a complicare lo stallo in cui verte il Myanmar, con i dimostranti che da giorni chiedono con forza ai militari di rendere il potere alle autorità civili e di liberare la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, assieme a tutti gli altri leader arrestati durante il colpo di Stato. Ad acuire la tensione è anche la scelta degli anti-golpisti di attuare tecniche di protesta in grado di paralizzare il Paese e la sua economia, già pesantemente colpita dalla pandemia di Covid-19. (segue) (Fim)