Usa: coronavirus, Biden annuncia lancio di una vasta campagna di promozione dei vaccini

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato ieri, 25 febbraio, che la sua amministrazione intende lanciare una vasta campagna per "educare" i cittadini statunitensi in merito ai vaccini contro la Covid-19, anticipando una fase nella quale l'offerta di vaccini sarà superiore alla domanda, per effetto dei dubbi di molti cittadini statunitensi in merito ai rischi dei vaccini. "Lanceremo una massiccia campagna per educare la gente in merito ai vaccini, per convincerli che sono sicuri ed efficaci", ha detto Biden. "Riuniremo leader di tutti i segmenti della nostra società per educare e incoraggiare gli americani a farsi vaccinare". Biden ha fatto della vaccinazione di centinaia di milioni di cittadini Usa la priorità della sua presidenza; l'amministrazione presidenziale in carica, ed esperti alle sue dipendenze, come l'infettivologo Anthony Fauci, insistono che la vaccinazione della vasta maggioranza dei cittadini statunitensi sia l'unico modo per superare almeno parzialmente le restrizioni alla vita sociale ed economica imposte dall'inizio della pandemia. (segue) (Nys)