M5s: Di Maio, ingresso Conte nel Movimento molto importante

- L’ingresso di Giuseppe Conte nel Movimento 5 Stelle rappresenta un fatto molto importante. Lo ha detto Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta su Facebook. "Continuiamo a sentirci, mi sento molto legato a lui per tutto quello che abbiamo affrontato negli ultimi due anni e mezzo. Il suo ingresso nel Movimento è un fatto importantissimo anche per la politica italiana”. Il titolare della Farnesina, parlando di una possibile leadership di Conte nel Movimento, ha precisato che “l'organo a 5 è stato progettato nel periodo dopo le mie dimissioni però quando c'è una personalità, questa forgia in qualche modo una forza politica”. E ha aggiunto: “Non si può immaginare che Conte diventi uno dei cinque lì dentro. Verranno consultati gli iscritti ma non credo che ci siano problemi per loro".(Res)