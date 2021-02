Usa-Arabia Saudita: Blinken sente omologo Bin Farhan, focus su Yemen e diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Blinken e il ministro degli Esteri di Riad hanno discusso "l'importanza del progresso saudita sui diritti umani, anche attraverso riforme legali e giudiziarie, e i nostri sforzi congiunti per rafforzare le difese saudite", spiega una nota ufficiale. Il capo della diplomazia di Washington ha anche "ribadito il suo impegno per la cooperazione tra Stati Uniti e Arabia Saudita per porre fine alla guerra in Yemen" e la necessità di coordinamento "per la sicurezza regionale, la lotta al terrorismo e sviluppo economico", conclude il comunicato. (segue) (Nys)