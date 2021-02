Corea del Sud: coronavirus, al via oggi la campagna di vaccinazione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha dato il via oggi, 26 febbraio, alla campagna nazionale di vaccinazione contro il coronavirus, con al somministrazione del vaccino di AstraZeneca al personale medico del paese in oltre 200 siti sul territorio nazionale. Il programma di vaccinazione nazionale prevede anzitutto la somministrazione del vaccino di AstraZeneca a 785mila operatori del settore sanitario di età inferiore a 65 anni. Le dosi di vaccino sono state prodotte localmente su licenza dall'azienda farmaceutica SK Bioscience Co. A partire da domani, 28 febbraio, verranno somministrate al personale medico più anziano anche 117mila dosi del vaccino di Pfizer, consegnato al paese tramite l'iniziativa Covax. Il vaccino di Pfizer e BioNTech ha ottenuto il via libera dei regolatori sudcoreani soltanto ieri, ma per il momento l'autorizzazione di emergenza vale per le sole dosi ottenute tramite Covax. Permangono dubbi in merito alla capacità del governo di somministrare il vaccino a tutte le categorie ad alto rischio entro il mese di luglio. (segue) (Git)