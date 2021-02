Corea del Sud: coronavirus, al via oggi la campagna di vaccinazione nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha coordinato il 19 febbraio una vasta simulazione del sistema di distribuzione dei vaccini per la Covid-19, in vista dell'avvio del piano di vaccinazione nazionale. Lo ha annunciato il ministero della Difesa sudcoreano, che prende parte al coordinamento dello sforzo logistico. la prima prova simulata di ricezione e distribuzione dei vaccini è stata effettuata nel Paese all'inizio di febbraio, presso l'Aeroporto internazionale di Incheon, a ovest di Seul. Quella di oggi è l'ultima simulazione delle procedure per la distribuzione del vaccino di AstraZeneca, il primo consegnato alle autorità sudcoreane. Le forze armate hanno mobilitato un aereo da trasporto tattico C-130 ed elicotteri, per simulare la distribuzione dei vaccini nei territori insulari del Paese, come le isole di Jeju e Ulleung. (segue) (Git)