© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE /1- Ricerca applicata e innovazione, ricerca di base e diritto allo studio a Roma e nel Lazio.Incontro in diretta sui canali Facebook e Youtube della Cgil e della Flc Cgil di Roma e del Lazio, l'evento a cura della Cgil e della Flc Cgil di Roma e del Lazio. Conclude Gianna Fracassi, vicesegretaria nazionale Cgil - Ore 10- Nell’Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti (viale Mazzini, 105), avrà luogo, a porte chiuse per motivi legati all’emergenza sanitaria in atto, la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 della Sezione giurisdizionale per il Lazio. Presiede il Presidente della Sezione giurisdizionale per il Lazio, Tommaso Miele, che svolgerà la relazione sull’attività nel 2020. Previsti gli interventi del Procuratore regionale, Pio Silvestri, e del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Lazio, Roberto Benedetti. Diretta streaming sul portale della Corte dei conti - Ore 11Manifestazione liberisti italiani in campidoglio contro il rinvio delle elezioni. Piazza del campidoglio – Ore 11 (segue) (Rer)