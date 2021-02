Covid: leader Ue, accelerare autorizzazione, produzione e distribuzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va accelerata urgentemente l'autorizzazione, la produzione e la distribuzione di vaccini contro il Covid-19, nonché la campagna di somministrazione. E' quanto si legge nelle conclusioni concordate dai leader dell'Unione europea durante la prima giornata di Consiglio europeo straordinario. "La vaccinazione è ora iniziata in tutti i nostri Stati membri e la nostra strategia sui vaccini ha garantito che tutti abbiano accesso ai vaccini. Anche così, dobbiamo accelerare urgentemente l'autorizzazione, la produzione e la distribuzione di vaccini, nonché la vaccinazione. Dobbiamo anche migliorare la nostra capacità di sorveglianza e rilevamento al fine di identificare le varianti il prima possibile in modo da controllarne la diffusione", hanno scritto. "Sosteniamo gli ulteriori sforzi della Commissione per lavorare con l'industria e gli Stati membri per aumentare la capacità dell'attuale produzione di vaccini e per adeguare i vaccini alle nuove varianti, se necessario. Supportiamo inoltre gli sforzi in corso della Commissione per accelerare la disponibilità di materie prime, facilitare gli accordi tra i produttori attraverso le catene di approvvigionamento, estendere le strutture esistenti in modo da aiutare l'aumento della produzione nell'Ue e promuovere gli sforzi di ricerca e sviluppo. Le aziende devono garantire la prevedibilità della loro produzione di vaccini e rispettare i termini di consegna contrattuali. La trasparenza per quanto riguarda gli sforzi complessivi dovrebbe essere rafforzata", hanno aggiunto. I leader chiedono infine che si continui a lavorare su un approccio comune ai certificati di vaccinazione e hanno deciso di ritornare sulla questione. (Beb)