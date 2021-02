Usa-Arabia Saudita: Blinken sente omologo Bin Farhan, focus su Yemen e diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio tra i capi della diplomazia di Washington e Riad arriva mentre è attesa la pubblicazione del rapporto dell’intelligence statunitense sull’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi, ucciso e smembrato nel consolato di Riad a Istanbul il 2 ottobre 2018. Si moltiplicano intanto le indiscrezioni su quello che potrebbe essere il contenuto del documento, la cui pubblicazione imminente era stata confermata da Avril Haines, direttrice dell’Intelligence nazionale, durante la sua audizione di conferma al Senato Usa. L’emittente “Cnn”, citando documenti etichettati come “top secret” e depositati in Canada, ha rivelato che i due aerei utilizzati dai sicari di Khashoggi per la missione omicida a Istanbul appartengono al fondo sovrano della corona saudita, presieduto dal principe ereditario Mohammed Bin Salman (Mbs). (segue) (Nys)