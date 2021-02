Covid: leader Ue, solidarietà a Paesi terzi, preparazione a future crisi e multilateralismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, per i leader è tempo di lavorare "per migliorare il coordinamento dell'Ue, in linea con le competenze dell'Unione ai sensi dei trattati, per garantire una migliore prevenzione, preparazione e risposta alle future emergenze sanitarie". In via prioritaria, "è necessario lavorare per garantire che l'Ue disponga dei mezzi per garantire vaccini sufficienti e forniture essenziali per tutti i suoi Stati membri, per sostenere l'intero processo di sviluppo di vaccini e medicinali sicuri ed efficaci, anche attraverso investimenti precoci nella produzione capacità e di utilizzare al meglio i big data e le tecnologie digitali per la ricerca medica e l'assistenza sanitaria. Dovrebbero essere portati avanti anche i lavori sulle proposte dell'Unione della salute e sulla strategia farmaceutica, anche per quanto riguarda l'accesso ai medicinali negli Stati membri", hanno scritto. "Invitiamo la Commissione a presentare una relazione entro giugno 2021 sugli insegnamenti tratti finora dalla pandemia. La relazione dovrebbe anche affrontare la condivisione delle informazioni, il coordinamento, la comunicazione e gli appalti pubblici congiunti, nonché come garantire un'adeguata capacità di produzione nell'Ue e costituire riserve strategiche sostenendo al contempo la diversificazione e la resilienza delle catene di approvvigionamento medico globale. Questo lavoro dovrebbe essere seguito nel secondo semestre del 2021", hanno aggiunto. (segue) (Beb)