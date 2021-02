Usa: Biden, somministrati 50 milioni vaccini, siamo in anticipo di settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha salutato positivamente il raggiungimento del traguardo delle 50 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in poco più di un mese. "Siamo a metà strada: 50 milioni di dosi in 37 giorni. Siamo in anticipo di settimane", ha detto il presidente in riferimento alla promessa, fatta a poche ore dal suo insediamento, di raggiungere l’obiettivo di 100 milioni di vaccinazioni nei primi cento giorni di mandato. "Più persone vengono vaccinate, più rapidamente sconfiggeremo questa pandemia", ha aggiunto Biden. Nell'ultima settimana, gli Stati Uniti hanno somministrato una media di 1,3 milioni di dosi al giorno, numero calato drasticamente a causa del maltempo della scorsa settimana in tutto il Paese. La capacità di immunizzazione potrebbe aumentare nelle settimane a venire, poiché la Food and drug administration (Fda), l'agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici, potrebbe concedere l'autorizzazione per l'uso di emergenza al vaccino di Johnson & Johnson. Uno studio della Fda ha rilevato che il preparato, di cui è necessaria una sola iniezione, è sicuro ed efficace contro l’infezione da Covid-19.(Nys)