- La Food and drug administration (Fda), agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici ha dato il via libera alla conservazione del vaccino elaborato Pfizer in normali congelatori per un massimo di due settimane. Il presidente Usa, Joe Biden, aveva anticipato questa iniziativa, volta ad allargare la platea dei centri idonei alla somministrazione dei vaccini. (Nys)