Venezuela: Canada esprime preoccupazione per persecuzione Guaidó e altri oppositori

- Il governo Canada ha espresso preoccupazione per le recenti esclusioni dalle cariche pubbliche imposte dal governo venezuelano di Nicolás Maduro contro il presidente ad interim, Juan Guaidó, e altri 27 deputati dell'Assemblea nazionale eletti nel 2015. Attraverso il suo account Twitter, il ministero degli Esteri, Marc Garneau ha affermato: "Il Canada respinge la decisione dell'esecutivo Maduro di espellere l'ambasciatore dell'Unione europea in Venezuela ed è allarmato dalle crescenti vessazioni verso iel presidente ad interim Guaidó. Il governo del primo ministro, Justin Trudeau ha affermato che nessuna di queste decisioni contribuisce al ripristino della democrazia in Venezuela o alla risoluzione della crisi. (Vec)