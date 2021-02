© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino interviene al convegno online promosso dalla Cgil Roma e Lazio e dalla Flc Cgil Roma e Lazio: 'Ricerca applicata e innovazione, ricerca di base, diritto allo studio a Roma e nel Lazio - Dal Recovery Fund verso la Città della Conoscenza. Quale polo tecnologico, quale riforma della legge regionale'. La diretta dell'incontro sarà trasmessa sui canali social Facebook e Youtube della Cgil di Roma e Lazio e Flc Cgil Roma e Lazio – Ore 10- L’Assessore all’Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali, Enrica Onorati, presenta i progetti di coefficientamento energetico dei Consorzi di Bonifica del Lazio, finanziati con 5 milioni di euro del POR Fesr. Partecipano il Capo di Gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti i Presidenti e i Commissari dei Consorzi, Niccolò Sacchetti, Gianluca Pezzotti, Stefania Ruffo, la presidente di Anbi Lazio, Sonia Ricci, e il presidente Anci Lazio, Riccardo Varone. L’evento si svolge presso la sala Tevere della Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo 212 a Roma. L’evento viene trasmesso in streaming sul profilo Facebook della Regione Lazio - Ore 10.30 (segue) (Rer)