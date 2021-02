© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE /2- Presentazione del project financing del restauro conservativo della scuola A. Cadlolo di Roma, in collegamento dallo spazio espositivo Tritone della Fondazione Sorgente Group. Intervengono: Sabrina Alfonsi, Presidente Municipio Roma I Centro; Chiara Cuccaro, Direttore direzione tecnica Municipio Roma I Centro; Paolo Rocchi, Progettazione e Direzione dei lavori; Gianluca De Marchi, Amministratore delegato Urban Vision; Elisabetta Maggini, Consigliere d'amministrazione Sorgente Group. Collegamento on line - Ore 11.30- Torna l'appuntamento con “La Sindaca Risponde”. Virginia Raggi in diretta su Facebook per rispondere alle domande dei cittadini - Ore 15- “Roma 2021, una nuova governance della (per la) città” iniziativa di Pop, in cui una parte del centrosinistra capitolino e una del M5s dialogheranno pubblicamente, a partire dai contenuti, per una possibile visione comune della città. All'iniziativa coordinata da Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Zingaretti in Regione Lazio e presidente di POP - Idee in movimento, parteciperanno Giulio Pelonzi, capogruppo Pd Assemblea Capitolina, Angelo Sturni, consigliere capitolino M5s, presidente Commissione Roma Capitale, Francesca Del Bello, presidente Municipio II, Stefano Veglianti, consigliere Municipio V, POP - Idee in movimento, Leone Barilli, Radicali Roma. Diretta sulla pagina Facebook del movimento, fb.com/pop.movimento – Ore 18 (Rer)