Governo: Di Maio, stiamo con Draghi per difendere leggi fatte da noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 Stelle appoggia il governo presieduto da Mario Draghi con l’obiettivo di difendere le leggi portate avanti dai pentastellati durante i precedenti esecutivi. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta su Facebook. “Stiamo nel governo Draghi per responsabilità nazionale – ha spiegato - per difendere le leggi che abbiamo approvato e prendere posizione su altri temi". Parlando delle nomine dei 5S tra i sottosegretari dell’esecutivo, in particolare delle conferme di Laura Castelli e Carlo Sibilia, Di Maio ha affermato: "Se si chiede ai gruppi parlamentari del ruolo di Laura al Mef diranno che è sempre stata strategica. Ognuno la può pensare come vuole ma Laura come Carlo sono persone con cui lavoriamo. Questa volta non li ho scelti io ma il capo politico, ma posso dire che avere persone di esperienza nel sottogoverno in un esecutivo con molti tecnici è fondamentale. Abbiamo scelto una continuità nei ministeri chiave”, ha spiegato il titolare della Farnesina.(Rin)