Covid: von der Leyen, massima attenzione su operato AstraZeneca

- Le case farmaceutiche Moderna e Pfizer-BioNtech stanno rispettando i loro impegni e la Commissione europea controlla l'operato di AstraZeneca. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando in conferenza stampa dopo il Consiglio europeo straordinario. Il controllo delle esportazioni "non è contro alcun Paese. Vediamo che la grande maggioranza delle esportazioni viene fatta da Moderna e Biontech-Pfizer ed entrambe stanno rispettando gli impegni", ha detto. Per quanto riguarda AstraZeneca, "teniamo un occhio molto attento a quello che sta succedendo", ha aggiunto. (Beb)