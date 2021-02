Ue: Macron, da fine anno produrremo vaccini in modo autonomo e duraturo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dalla fine dell'anno l'Unione europea comincerà a produrre “in modo più autonomo” e “duraturo” vaccini contro il Covid-19 perché si continuerà a vivere con il virus ancora per molto tempo. Lo ha affermato il presidente francese, Emmanuel Macron, durante la conferenza stampa seguita alla prima giornata del Consiglio europeo che si è tenuto oggi in videoconferenza. Bisognerà “anche disporre di un'informazione trasparente su quello che le imprese basate in Europa producono ed esportano”, ha detto Macron spiegando che durante il Consiglio ha posto l'attenzione sulla “importanza di avere un meccanismo comparabile sull'insieme dei componenti, sui vaccini ma anche sui trattamenti e le diagnosi”. “Delle misure di controllo possono essere necessarie in certe frontiere interne all'Ue, in particolare per combattere la diffusione delle varianti, ma il principio generale deve restare quello della preservazione di movimenti dei lavoratori transfrontalieri e dei trasportatori”, ha detto il capo dello Stato dall'Eliseo. (Frp)