Von der Leyen dopo il Consiglio Ue: "Massima attenzione sull'operato di AstraZeneca"

- Le case farmaceutiche Moderna e Pfizer-BioNtech stanno rispettando i loro impegni e la Commissione europea controlla l'operato di AstraZeneca. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando in conferenza stampa dopo il Consiglio europeo straordinario. Il controllo delle esportazioni "non è contro alcun Paese. Vediamo che la grande maggioranza delle esportazioni viene fatta da Moderna e Biontech-Pfizer ed entrambe stanno rispettando gli impegni", ha detto. Per quanto riguarda AstraZeneca, "teniamo un occhio molto attento a quello che sta succedendo", ha aggiunto.Secondo von der Leyen, si arriverà all'obiettivo del 70 per cento di vaccinazioni entro la fine dell'estate. "Sì, siamo fiduciosi di poter raggiungere l'obiettivo alla fine dell'estate, con la vaccinazione al 70 per cento della popolazione", ha detto. "Io sono perché la condivisione dei brevetti dei vaccini sia volontaria", ha detto ancora. Questo perché "non dobbiamo solo produrre i vaccini", ma "abbiamo bisogno di tutta l'esclusiva conoscenza scientifica" in modo da "adattare i vaccini" alle mutazioni. Quindi "a mio avviso la via da seguire è la cooperazione pubblico-privato".Per quanto concerne i contagi, la presidente della Commissione europea ha aggiunto che la situazione resta seria. "Le varianti si stanno diffondendo. La B1117 è in tutti gli Stati membri eccetto uno. La sudafricana è in 14 e la brasiliana in sette", ha detto. Sul fronte vaccino, "entro domenica saranno arrivate più di 50 milioni di dosi, più di 29 milioni sono state già somministrate, circa il 6,4 per cento di tutta la popolazione", ha concluso.Nelle conclusioni concordate dai leader dell'Unione europea, si legge che va accelerata urgentemente l'autorizzazione, la produzione e la distribuzione di vaccini contro il Covid-19, nonché la campagna di somministrazione. "La vaccinazione è ora iniziata in tutti i nostri Stati membri e la nostra strategia sui vaccini ha garantito che tutti abbiano accesso ai vaccini. Anche così, dobbiamo accelerare urgentemente l'autorizzazione, la produzione e la distribuzione di vaccini, nonché la vaccinazione. Dobbiamo anche migliorare la nostra capacità di sorveglianza e rilevamento al fine di identificare le varianti il prima possibile in modo da controllarne la diffusione", hanno scritto."Sosteniamo gli ulteriori sforzi della Commissione per lavorare con l'industria e gli Stati membri per aumentare la capacità dell'attuale produzione di vaccini e per adeguare i vaccini alle nuove varianti, se necessario. Supportiamo inoltre gli sforzi in corso della Commissione per accelerare la disponibilità di materie prime, facilitare gli accordi tra i produttori attraverso le catene di approvvigionamento, estendere le strutture esistenti in modo da aiutare l'aumento della produzione nell'Ue e promuovere gli sforzi di ricerca e sviluppo. Le aziende devono garantire la prevedibilità della loro produzione di vaccini e rispettare i termini di consegna contrattuali. La trasparenza per quanto riguarda gli sforzi complessivi dovrebbe essere rafforzata", hanno aggiunto. I leader chiedono infine che si continui a lavorare su un approccio comune ai certificati di vaccinazione e hanno deciso di ritornare sulla questione.(Beb)