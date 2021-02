Usa-Arabia: Biden sente re Salman prima di pubblicazione rapporto su Khashoggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda relativa al report dell’intelligence sembra coincidere con la volontà dell’amministrazione Biden di rimodulare i rapporti con l’Arabia Saudita e, in particolare, con la figura del principe ereditario Mohammed Bin Salman (Mbs). Quest’ultimo è stato negli ultimi anni il principale interlocutore di Washington per quello che riguarda la politica in Medio Oriente, complice il rapporto personale e ufficiale dell’erede al trono con Jared Kushner, consigliere e genero dell’ex presidente Usa, Donald Trump, nonché promotore degli Accordi di Abramo per la normalizzazione delle relazioni tra Israele e alcuni Stati della regione. La nuova amministrazione statunitense sembra voler recidere questo legame con il principe di casa Saud, che il rapporto su Khashoggi parrebbe chiamare in causa in maniera molto diretta. Dal suo insediamento alla Casa Bianca, lo scorso 20 gennaio, il presidente ha tenuto colloqui telefonici con diversi leader globali, ma ha tenuto significativamente in attesa le leadership di Israele e Arabia Saudita, cardini della politica per il Medio Oriente della precedente amministrazione presidenziale Usa. (Nys)