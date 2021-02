Venezuela: Ong, nel 2020 morti 208 detenuti sotto custodia della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Venezuela nel 2020 hanno perso la vita 208 detenuti mentre si trovavano sotto custodia della polizia. Lo riferisce un rapporto dell'Organizzazione non governativa "A Window to Freedom" secondo cui i decessi sono avvenuti nelle celle di polizia - luoghi di detenzione preventiva - di 19 Stati in tutto il paese. L'organizzazione, impegnata sul tema dei diritti umani e sulle condizioni delle persone private della libertà, ha sottolineato che la crisi sanitaria nei centri di custodia cautelare in Venezuela è stata resa ancora più drammatica a causa della pandemia Covid-19. "La principale causa di morte della popolazione detenuta nelle stazioni di polizia sono state le malattie, con un totale di 143 morti -68,75 per cento dei decessi. Al secondo posto ci sono i 42 detenuti uccisi nel corso di presunti tentativi di fuga, che rappresentano il 20.19 per cento dei morti", si legge nel rapporto. (Vec)