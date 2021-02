Usa-Paesi Bassi: colloquio tra Blinken e omologo Blok, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con il ministro degli Esteri dei Paesi Bassi Stef Blok. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Blinken ha sottolineato il desiderio degli Stati Uniti di rivitalizzare e rafforzare le relazioni bilaterali. Le parti hanno concordato sulla necessità di intensificare la cooperazione tra Stati Uniti e Paesi Bassi sulla base di valori condivisi per gestire le principali sfide globali, comprese quelle poste da Cina, Russia e Iran. Il segretario di Stato ha ringraziato i Paesi Bassi per aver ospitato il vertice sull'adattamento al clima e ha espresso l'impegno degli Stati Uniti nella lotta al cambiamento climatico. I due hanno infine sottolineato l'importanza della cooperazione bilaterale per garantire l'unità e la sicurezza transatlantiche. (Nys)