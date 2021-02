Governo: Cdm convocato domani alle 12:30 a Palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato domani, 26 febbraio 2021, alle ore 12.30 a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: decreto legge su disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri (Presidenza – ambiente e tutela del territorio e del mare- beni culturali e turismo - infrastrutture e trasporti - sviluppo economico - innovazione tecnologica e transizione digitale); decreto legislativo relativo all'attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo - Esame definitivo (presidenza - lavoro); decreto legislativo sull' attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo - Esame definitivo (presidenza); decreto legislativo sull'attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi - Esame definitivo (presidenza); decreto legislativo sull'attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi - Esame definitivo (presidenza); decreto legislativo sull'attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali - Esame definitivo (presidenza); decreto legislativo sul recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (Ue) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/Ce e la direttiva 2009/132/Ce per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (Ue) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/Ce per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni - Esame preliminare (presidenza - economia e finanze); Leggi regionali: Esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali. (Rin)