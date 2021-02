Usa: Camera dei rappresentanti approva legge a tutela diritti Lgbt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato con 224 voti a favore 206 contrari la legge denominata "Equality Act', volta ad aumentare le tutele a livello federale delle comunità Lgbt e contrastare le discriminazioni nei loro confronti. La legge era già stata approvata dalla Camera nel 2019 ma non era mai approdata in Senato, la cui maggioranza era all'epoca nelle mani del Partito repubblicano. I promotori della proposta di legge sostengono che si tratta di un passaggio necessario per garantire la parità di diritti a tutti i cittadini statunitensi, indipendentemente dall'orientamento sessuale. (Nys)