Francia-Cina: Covid, Africa, clima e Iran al centro del colloquio tra Macron e Xi Jinping (5)

- Sul fronte internazionale, Macron ha espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione in Myanmar, dove il primo febbraio scorso una giunta militare ha preso il potere a seguito di un colpo di Stato. Le parti hanno infine deciso di rafforzare il lavoro congiunto per preservare l'accordo sul nucleare con l'Iran - ossia il Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa) - in modo da contribuire alla stabilità regionale. (Frp)