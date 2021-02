Governo. M5s, buon lavoro a Castelli, suo contributo fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nomina di Laura Castelli nel ruolo di viceministro dell'Economia è la conferma dell'ottimo lavoro svolto in questi tre anni di governo, nei quali attraverso il suo duro lavoro ministeriale ha aiutato il M5s ad ottenere importanti risultati in tema di imprese, finanza pubblica ed enti territoriali". Lo dichiarano in una nota i deputati M5s della commissione Bilancio. "Siamo sicuri che anche nel governo Draghi continuerà a dare il suo contributo e che grazie ad esso le idee del M5s troveranno spazio ai tavoli di governo. C'è ancora molto da fare, soprattutto dopo un anno di pandemia. Per tutte queste ragioni auguriamo a Laura Castelli buon lavoro", concludono i deputati M5s della commissione Bilancio. (Com)