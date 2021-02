Covid: von der Leyen, situazione resta seria, ma entro domenica 50 milioni dosi vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione resta seria. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine il Consiglio europeo straordinario in riferimento alla pandemia di Covid-19. "La situazione resta seria. Le varianti si stanno diffondendo. La B1117 è in tutti gli Stati membri eccetto uno. La sudafricana è in 14 e la brasiliana in sette", ha detto. Sul fronte vaccino, "entro domenica saranno arrivate più di 50 milioni di dosi di vaccino, più di 29 milioni di dosi sono state già somministrate, circa il 6,4 per cento di tutta la popolazione", ha detto.(Beb)