Covid: Salvini, bravo Draghi, su vaccini richiama l'Ue alle sue responsabilità

- "Bravo Draghi, confidiamo che possa portare più Italia in Europa". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Tg2 Post. "Al di là delle etichette - ha aggiunto - qualcuno ha sbagliato perché non stanno arrivando i vaccini promessi. Stiamo agendo su due fronti. Oggi Giancarlo Giorgetti al ministero dello Sviluppo economico convocava le aziende farmaceutiche, che rivedrà la settimana prossima, per preparare una produzione italiana, una sovranità farmaceutica. Nello stesso momento - ha aggiunto - il presidente del Consiglio Draghi richiamava l'Europa alle sue responsabilità".(Rin)