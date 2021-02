Covid: von der Leyen, meccanismo volontario condivisione brevetto vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sostiene un meccanismo volontario di condivisione del brevetto relativo al vaccino contro il Covid-19. Lo ha detto in conferenza stampa dopo il Consiglio europeo straordinario. "Io sono perché la condivisione dei brevetti dei vaccini sia volontaria", ha detto. Questo perché "non dobbiamo solo produrre i vaccini", ma "abbiamo bisogno di tutta l'esclusiva conoscenza scientifica" in modo da "adattare i vaccini" alle mutazioni. Quindi "a mio avviso la via da seguire è la cooperazione pubblico-privato". (Beb)