Covid: Salvini, permettere graduale ritorno alla vita agli italiani

- "Nelle zone gialle, dove non c'è l'emergenza sanitaria, si può andare al ristorante a pranzo", quindi "con le stesse regole, limiti e restrizioni si può andare anche a cena". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, interpellato a Tg2 Post sulle possibilità misure da prendere a Pasqua per contenere la diffusione del virus. Secondo Salvini, "dove c'è un'emergenza si deve intervenire", ma "non con misure generalizzate. Intervenendo velocemente dove c'è un'emergenza, ma permettendo un graduale ritorno alla vita agli italiani".(Rin)