M5s: Di Maio, espulsioni sono un dramma ma esistono delle regole

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha affermato nel corso di una diretta su Facebook che "le espulsioni sono sempre un dramma per il movimento, ma le regole esistono". Il riferimento è ai parlamentari del Movimento 5 Stelle che non hanno approvato l'appoggio del Movimento al governo guidato da Mario Draghi. "Se su Rousseau avesse vinto il no al governo io mi sarei attenuto", ha aggiunto Di Maio. (Rin)