M5s: Di Maio, Grillo è un visionario, dobbiamo fidarci del suo sì a Draghi

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta su Facebook ha fatto riferimento a Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, affermando che quest’ultimo è “un visionario”. E ha aggiunto: “Scopriremo quello che voleva fare per il Paese tra anni" ma "quando Beppe decide di andare in una direzione c'è da fidarsi", quindi "sì, si deve stare in questo governo", ha aggiunto Di Maio. "Grillo è sempre un passo avanti", ha ribadito il titolare della Farnesina, sottolineando che l’appoggio dei 5 Stelle all’esecutivo di Mario Draghi è stato subordinato alla promessa di istituire il ministero per la Transizione ecologica. “Noi crediamo molto in quel ministero – ha spiegato Di Maio - nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il decreto in Consiglio dei ministri".(Res)