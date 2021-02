Covid: von der Leyen, restrizioni movimento siano proporzionate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni al movimento tra gli Stati membri dell'Unione europea devono essere proporzionate e i Paesi devono confrontarsi per trovare soluzioni sulla base delle situazioni epidemiologiche. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parlando in conferenza stampa dopo il Consiglio europeo straordinario. "Penso che sia molto importante ricordare che ci sono raccomandazioni che tutti i Paesi hanno concordato" per quanto riguarda la libertà di movimento tra Paesi Ue. "Vedo che c'è sempre conflitto tra la situazione sanitaria e la libertà di movimento che va risolto caso per caso, ma le misure devono essere proporzionate e questo è molto importante", ha aggiunto. "Ad esempio, per i trasportatori sono state cruciali le corsie verdi per mantenere aperto il mercato interno. Quindi raccomandiamo di tenere aperte le corsi verdi perché funzionano", ha detto. Inoltre, "abbiamo bisogno di soluzioni per i lavoratori transfrontalieri" e la presidente ha raccomandato che i Paesi si confrontino e dialoghino tra loro per trovare soluzioni. (Beb)