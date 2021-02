Venezuela: Ue dichiara ambasciatore di Caracas persona non grata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su iniziativa dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borell, il Consiglio Ue ha convenuto oggi che il capo della missione diplomatica della Repubblica del Venezuela presso l'Unione europea venga dichiarato persona non grata. E' quanto si legge in una nota del Consiglio europeo. "Questa misura è una risposta alla decisione del governo venezuelano di dichiarare persona non grata il capo della delegazione dell'Ue in Venezuela. L'Ue considera questa dichiarazione del tutto ingiustificata e contraria all'obiettivo dell'Ue di sviluppare relazioni e creare partenariati nei Paesi terzi", si legge nella nota del Consiglio Ue. (Beb)