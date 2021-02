Imprese: Mps, cda dà via libera a piano strategico 2021-2025 e progetto di bilancio 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Patrizia Grieco, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio della banca e consolidato del gruppo Montepaschi al 31 dicembre 2020, confermando i risultati preliminari già approvati dal consiglio stesso e resi noti al mercato il 10 febbraio scorso, ai quali si rimanda. La documentazione relativa all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, inclusa la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, la dichiarazione non finanziaria, nonché le relazioni sugli altri argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il 6 aprile 2021, approvati nell’odierna seduta, saranno pubblicati e messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, si legge in un comunicato. Come già noto, a seguito dei rilevanti accantonamenti sui rischi legali operati nell’esercizio, degli effetti dell’operazione Hydra, dello scenario macroeconomico penalizzato dalla pandemia da Covid -19, e delle evoluzioni regolamentari, è emerso uno shortfall prospettico di capitale rispetto ai requisiti patrimoniali (overall capital requirements). In tale contesto sono stati approvati dal cda il Piano strategico 2021-2025 e il Capital plan che sono stati inviati a Dg Competition e Bca per le valutazioni di competenza. Il Piano strategico è stato predisposto avendo presenti gli impegni assunti dal governo italiano nel 2017 con riferimento al Piano di Ristrutturazione 2017-2021 e il Dpcm del 16 ottobre 2020, il quale prevede di “avviare un processo di dismissione della partecipazione detenuta dal ministero nel capitale sociale di Mps, da realizzare con modalità di mercato e anche attraverso operazioni finalizzate al consolidamento del sistema bancario”. (segue) (Com)