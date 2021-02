Imprese: Mps, cda dà via libera a piano strategico 2021-2025 e progetto di bilancio 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso in cui la realizzazione di una “soluzione strutturale” non dovesse concretizzarsi in un orizzonte di breve/medio termine, il Capital plan prevede un rafforzamento patrimoniale di 2,5 miliardi di euro che, se realizzato, è atteso avvenire a condizioni di mercato e con la partecipazione pro- quota dello Stato italiano. In tale contesto Dg Competition, sulla base della normativa vigente, dovrebbe valutare l’intervento dello Stato sulla base della viability stand alone della Banca. Tale valutazione, ancora in corso, pone, in linea di principio, incertezze rilevanti sul percorso di rafforzamento patrimoniale della banca e sull’aumento di capitale a condizioni di mercato. Sulla base delle prime interlocuzioni intercorse con Dg Comp la banca ha anche presentato misure di compensazione ulteriori rispetto a quelle già incluse nel Piano industriale 2021-2025. Nel medesimo contesto, si rappresenta che dopo gli incisivi interventi sul rischio di credito operati dal 2018 che hanno ridotto l’incidenza delle esposizioni non performing sui livelli più bassi tra le banche significative italiane, la banca sta proseguendo nelle iniziative finalizzate alla riduzione dei rischi aziendali, operando attivamente al fine di ridurre i rischi legali. Alla luce di tali elementi si ritiene che lo shortfall patrimoniale potrà essere superato attraverso la “soluzione strutturale” ovvero attraverso un rafforzamento patrimoniale che, se realizzato, è atteso avvenire a condizioni di mercato e con la partecipazione pro-quota dello Stato. Come già comunicato al mercato in sede di presentazione dei risultati annuali 2020, la banca ha registrato ratios di capitale a fine anno superiori di ca. 30 bps rispetto a quelli attesi in fase di predisposizione del Piano strategico 2021-2025. (Com)