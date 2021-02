Brasile: conti del governo tornano in positivo a gennaio dopo 11 mesi in rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conti del governo brasiliano - che includono i bilanci del dipartimento del Tesoro della Previdenza sociale e della Banca centrale - hanno registrato un avanzo primario di 43,2 miliardi di real (6,5 miliardi di euro) a gennaio del 2021. Lo ha reso noto il dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia, sottolineando che si tratta del primo dato positivo dopo 11 mesi in rosso. Il risultato è di poco inferiore a quello del gennaio 2020 quando il saldo è stato positivo per 44,1 miliardi di real (6,7 miliardi di real). Il miglioramento dei conti pubblici è legato all'aumento del gettito fiscale nel mese che ha raggiunto i 180,2 miliardi di real (27,3 miliardi di euro). Inoltre, poiché la legge finanziaria di quest'anno non è stata ancora approvata, il ritmo di spesa è più lento del normale. Quando, infatti, il governo non riesce a far approvare in parlamento la legge prima dell'inizio dell'anno, la capacità di spesa si riduce a un dodicesimo delle risorse pianificate per l'anno al mese, fino a quando la legge di bilancio non è approvata. (Brb)