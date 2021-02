Difesa: Rizzo (M5s) in visita a centro Vigna di Valle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho avuto l'onore e il piacere di essere accompagnato nella visita dal generale di Brigata Aerea Luca Capasso, del Comando Operazioni Spaziali della Difesa ed ho potuto osservare le tante e complesse attività svolte per gestire i satelliti italiani in servizio fino a 36mila chilometri dalla Terra. Attività che garantiscono la comunicazione tra enti militari e capace di attivarsi nei casi di emergenza quali terremoti, pandemia, inondazioni. In caso di black out delle comunicazioni terrestri le comunicazioni sono garantite dai satelliti Sicral gestiti da questo centro". Lo dichiara il presidente della commissione Difesa della Camera Gianluca Rizzo, al termine della visita al Centro Interforze Controllo e Gestione Sicral di Vigna di Valle. "Un pool di donne e uomini delle quattro forze armate – prosegue Rizzo - che hanno acquisito grandi capacità professionali che permettono di monitorare, integrare, sostenere le operazioni spaziali in questo dominio fondamentale per moltissime attività umane. Capacità che pochi altri Paesi hanno e che condividiamo con gli alleati della Nato. Ho avuto modo d'incontrare e salutare – continua Rizzo- alcuni atleti appartenenti al gruppo Sportivo dell'Am che hanno già staccato il biglietto per partecipare alle prossime olimpiadi di Tokyo2021, come i campioni del beach volley Daniele Lupo e Paolo Nicolai o le 'farfalle' della squadra femminile di ginnastica artistica. Ho infine avuto modo di visitare Il Museo Storico dell'Aeronautica Militare – conclude Rizzo - uno scrigno di tanti gioielli tecnologici, molti dei quali progettati e realizzati da italiani, che tanto hanno volato nei cieli di tutto il mondo. Dalle prime imprese di Francesco Baracca, Italo Balbo e Umberto Nobile al genio dello sperimentatore Mario De Bernardi, qui tutto testimonia la grandezza di quegli anni ed i progressi fatti in questi decenni dall'Arma azzurra". (Com)