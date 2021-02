Libia: riunione gruppo di lavoro del Comitato internazionale di follow-up (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di lavoro politico del Comitato internazionale di follow-up sulla Libia – formato da rappresentanti di Algeria, Germania, Lega araba e missione di sostegno delle Nazioni Unite (Unsmil) - ha accolto con favore il lavoro dell'Lpdf e il suo successo nell'elezione, il 5 febbraio 2021, di una nuova autorità esecutiva unificata ad interim, e ha ricordato il ruolo continuo e le responsabilità come delineato nella tabella di marcia adottata per la fase preparatoria di una soluzione completa. I membri del gruppo di lavoro hanno elogiato le dichiarazioni di Menfi e Dabaiba e il loro impegno a formare un gabinetto di unità nazionale inclusivo che rifletta la diversità politica, sociale e geografica della Libia, compresi i giovani, le componenti culturali e le donne. Il gruppo di lavoro ha inoltre accolto favorevolmente le loro priorità per il periodo di mandato limitato della nuova autorità esecutiva ad interim, compresa la loro determinazione a tenere elezioni il 24 dicembre 2021 conformemente alla tabella di marcia dell'Lpdf. (segue) (Com)