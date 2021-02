Libia: riunione gruppo di lavoro del Comitato internazionale di follow-up (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di lavoro ha preso atto della determinazione del primo ministro designato a presentare il suo gabinetto dinanzi alla Camera dei rappresentanti quanto prima per essere esaminato e ha invitato il parlamento a convocare rapidamente una sessione formale al fine di esprimere un voto di fiducia sul governo proposto. Al fine di mantenere il 24 dicembre come data per lo svolgimento delle elezioni, il gruppo di lavoro ha sottolineato l'importanza che tutte le istituzioni competenti mettano a punto il quadro costituzionale e giuridico necessario per lo svolgimento del voto, in linea con le loro responsabilità come stabilito nella tabella di marcia. (segue) (Com)