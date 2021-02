Libia: riunione gruppo di lavoro del Comitato internazionale di follow-up (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il gruppo di lavoro ha riconosciuto l'importante ruolo dei Paesi vicini e delle organizzazioni regionali e l'importanza di sforzi internazionali armonizzati, coordinati e rafforzati, per facilitare l'attuazione della tabella di marcia e per consentire alla Libia di completare con successo la sua transizione libera da ogni forma di intervento militare o interferenza esterna. I membri del gruppo di lavoro hanno sottolineato l'interdipendenza dei percorsi politici, di sicurezza, economici e dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e ha osservato che i progressi sul percorso politico possono contribuire a consolidare ulteriormente l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco e a migliorare la governance economica e l'uso equo delle entrate disponibili e delle risorse. (Com)