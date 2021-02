Roma: Ziantoni, Piano industriale Ama già discusso in diverse Commissioni capitoline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lungo lavoro svolto per il risanamento di Ama spa che ha visto impegnati due Assessorati e numerose strutture di Roma Capitale, è stato ampiamente discusso nell'ambito delle Commissioni Ambiente e Bilancio convocate, in ultimo, nel mese di dicembre 2020". Lo si legge in una nota dell'Assessora ai Rifiuti e al risanamento ambientale di Roma Katia Ziantoni. La Commissione Trasparenza "continua ad utilizzare i propri gettoni di presenza per trattare argomenti già oggetto di altre Commissioni. Appuntamenti -continua l'assessore- a cui io e i miei collaboratori abbiamo più volte partecipato, chiarendo la situazione economica e industriale di Ama spa. La mia presenza, oggi, non avrebbe quindi apportato alcun ulteriore contributo ai consiglieri o ai cittadini. L'oggetto della seduta odierna, peraltro, risulta alquanto bizzarro: quanto riferito dalla Sindaca alla Procura della Repubblica ha chiaramente profilo di riservatezza. La mia azione politica è stata e sarà sempre al servizio dei cittadini. Le strumentalizzazioni politiche, onestamente, preferisco lasciarle ad altri". (Com)